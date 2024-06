Formazioni Scozia-Ungheria: chi gioca titolare e le ultime su McKenna, McTominay e Szoboszlai

Scozia e Ungheria si sfidano questa sera alle 21 nella terza giornata del girone A: entrambe devono vincere per sperare negli ottavi.

Tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024.

Entrambe ancora a secco di successi dopo le prime due giornate della manifestazione, Scozia e Ungheria si sfidano questa sera alle ore 21 alla 'Mercedes-Benz Arena' di Stoccarda nella terza giornata del gruppo A.

Dopo la pensante sconfitta contro la Germania nel match d’esordio, la Scozia ha pareggiato contro la Svizzera ed è a quota un punto nel girone.

L’Ungheria invece è ancora a secco, dopo i ko contro Svizzera a Germania. Per entrambe le nazionali, dunque, sarà obbligatorio vincere per sperare in un passaggio del turno (nel caso dell’Ungheria la speranza è di finire nelle migliori terze).

A comandare il raggruppamento è infatti la Germania con 6 punti, davanti alla Svizzera con 4.