Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
US Sassuolo Calcio v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Sassuolo-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Laurienté, Fadera, Thorstvedt, Casadei, Simeone e Duvan Zapata

Sassuolo e Torino si sfidano al Mapei Stadium di Reggio Emilia in una gara valida per la sedicesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Fabio Grosso e Marco Baroni.

Pubblicità

Sassuolo e Torino si ritrovano una di fronte all'altra nel match delle 15 della domenica pomeriggio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A che va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La formazione di Fabio Grosso è in un buon momento di forma e nello scorso weekend ha fermato sul 2-2 il Milan in casa sua; quella di Marco Baroni è uscita dal tunnel delle sconfitte battendo di misura la Cremonese.

Chi gioca Sassuolo-Torino, match in programma domenica 21 dicembre? Le scelte di formazione di Grosso e Baroni.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Grosso, che torna in panchina dopo la squalifica scontata contro il Milan, perde lo squalificato Thorstvedt e lo rimpiazza con Vranckx in mezzo al campo. Sempre out Berardi, tocca nuovamente a Volpato farne le veci. Sulla corsia opposta è invece pronto Laurienté al posto di Fadera, deludente a San Siro. Doig è favorito su Candé a sinistra.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Simeone è tornato in campo contro la Cremonese e questa volta può essere schierato dal primo minuto da Baroni: ballottaggio vivissimo con Zapata, che al momento appare comunque in lieve vantaggio sul collega. Coco è partito per la Coppa d'Africa, così come Masina. In mezzo al campo Casadei se la gioca con Gineitis.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Baroni

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    INFORTUNATI

    • Berardi
    • Boloca
    • Pieragnolo
    • Romagna
    • Skjellerup
    • Turati

    SQUALIFICATI

    • Thorstvedt

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • INDISPONIBILI TORINO

    INFORTUNATI

    • Savva
    • Schuurs

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • Coco
    • Masina
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Torino crest
Torino
TOR
0