Probabili formazioni Sassuolo-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Laurienté, Fadera, Thorstvedt, Casadei, Simeone e Duvan Zapata

Sassuolo e Torino si ritrovano una di fronte all'altra nel match delle 15 della domenica pomeriggio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A che va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La formazione di Fabio Grosso è in un buon momento di forma e nello scorso weekend ha fermato sul 2-2 il Milan in casa sua; quella di Marco Baroni è uscita dal tunnel delle sconfitte battendo di misura la Cremonese.

Chi gioca Sassuolo-Torino, match in programma domenica 21 dicembre? Le scelte di formazione di Grosso e Baroni.