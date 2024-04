Formazioni ufficiali Salernitana-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Bajrami, Boateng, Gomis e Ikwuemesi

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Sassuolo: chance per Gomis e Ikwuemesi, Ballardini sceglie Bajrami con Thorstvedt in mediana.

Salernitana-Sassuolo apre la trentunesima giornata di Serie A, campionato che sta ormai arrivando al proprio rettilineo finale: non solo lo Scudetto, si stanno per decidere anche la corsa per l'Europa e quella per non retrocedere.

Una corsa, quest'ultima, a cui la Salernitana si è definitivamente tirata fuori dopo i recenti pessimi risultati: ultimissima, la formazione ripresa in mano da Stefano Colantuono sta per abbandonare la massima serie dopo tre stagioni.

Diverso è il discorso del Sassuolo, in piena lotta per non retrocedere e costretto a fare i conti con una classifica da brividi: sempre privi di Berardi, i neroverdi devono fare bottino pieno all'Arechi per continuare a sognare.

Ma come scenderanno in campo Salernitana e Sassuolo nell'anticipo del venerdì? Tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Colantuono e di Davide Ballardini.