Sarri dovrebbe puntare su Daniel Maldini a discapito sia di Dia che di Noslin come centravanti: accanto a lui Cancellieri (avanti su Isaksen) e Noslin, con Zaccagni e l'ex Pedro, lo spagnolo all'ultimo derby prima dell'addio, inizialmente in panchina. Luca Pellegrini e Rovella se la giocano con Tavares e Patric, mentre Romagnoli è squalificato dopo l'espulsione di sabato contro l'Inter: gioca Provstgaard.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Noslin. All. Sarri