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Soulé DybalaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Roma-Lazio: chi gioca titolare e le ultime di formazione su Dybala, Soulé, Lorenzo Pellegrini, Pisilli, Daniel Maldini e Zaccagni

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

Derby delicatissimo per la Roma, mentre la Lazio è reduce dalla delusione della sconfitta nella finale di Coppa Italia: le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri.

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All'Olimpico va in scena un derby dai due volti. Da una parte una Roma pienamente in corsa per la conquista di un pass per la prossima Champions League; dall'altra una Lazio reduce dalla delusione della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter.

Il secondo derby stagionale (il primo si è giocato a settembre, 1-0 Roma con goal di Lorenzo Pellegrini) è stato finalmente fissato per le 12 di domenica 17 maggio, dopo una lunghissima querelle relativa alla concomitanza di orari con la finale degli Internazionali di Tennis in programma nel pomeriggio al Foro Italico.

Chi gioca Roma-Lazio? I titolari del derby e le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Un dubbio per Gasperini sulla trequarti: Dybala spera di tenersi stretta una maglia da titolare, ma Pisilli spera di soffiargliela e far coppia con Soulé dietro all'intoccabile Malen. Parte dalla panchina il recuperato Pellegrini, forse all'ultimo derby, così come Rensch nonostante l'impatto decisivo in casa del Parma.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

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  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Sarri dovrebbe puntare su Daniel Maldini a discapito sia di Dia che di Noslin come centravanti: accanto a lui Cancellieri (avanti su Isaksen) e Noslin, con Zaccagni e l'ex Pedro, lo spagnolo all'ultimo derby prima dell'addio, inizialmente in panchina. Luca Pellegrini e Rovella se la giocano con Tavares e Patric, mentre Romagnoli è squalificato dopo l'espulsione di sabato contro l'Inter: gioca Provstgaard.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Noslin. All. Sarri

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  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    El Shaarawy

    Ferguson

    Zaragoza


    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • INDISPONIBILI LAZIO

    INFORTUNATI

    Provedel


    SQUALIFICATI

    Romagnoli

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