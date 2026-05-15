All'Olimpico va in scena un derby dai due volti. Da una parte una Roma pienamente in corsa per la conquista di un pass per la prossima Champions League; dall'altra una Lazio reduce dalla delusione della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter.
Il secondo derby stagionale (il primo si è giocato a settembre, 1-0 Roma con goal di Lorenzo Pellegrini) è stato finalmente fissato per le 12 di domenica 17 maggio, dopo una lunghissima querelle relativa alla concomitanza di orari con la finale degli Internazionali di Tennis in programma nel pomeriggio al Foro Italico.
Chi gioca Roma-Lazio? I titolari del derby e le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri.