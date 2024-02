Formazioni Roma-Cagliari: chi gioca e le ultime su Baldanzi, Angeliño, Yerry Mina, Gaetano e Luvumbo

Roma e Cagliari chiudono la ventiquattresima giornata di Serie A all'Olimpico: le scelte di formazione di Daniele De Rossi e Claudio Ranieri.

Vincere per rispondere al successo dell'Atalanta sulla Lazio: questa è la missione della Roma, che ospita il Cagliari all'Olimpico nel posticipo del lunedì che chiude la ventiquattresima giornata di Serie A.

Sia la Roma che il Cagliari si presentano all'appuntamento forti degli ultimi rinforzi arrivati dal mercato invernale: i vari Angeliño e Baldanzi da una parte, Mina e Gaetano dall'altra. E dunque, c'è curiosità per capire chi e per quanti minuti si vedrà in campo.

Intanto, però, la classifica chiama. Ed è una classifica che, per Roma e Cagliari, è profondamente diversa: i giallorossi vogliono dare continuità al due su due ottenuto da Daniele De Rossi contro Verona e Salernitana, mentre i sardi del mai dimenticato ex Claudio Ranieri hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Chi giocherà il posticipo Roma-Cagliari? Chi sceglieranno De Rossi e Ranieri? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo all'Olimpico.