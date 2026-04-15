Probabili formazioni Roma-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Mancini, Wesley, Koné, Pellegrini, Raspadori, De Ketelaere, Scamacca e Krstovic

Sabato sera all'Olimpico si gioca l'anticipo della 33sima giornata di Serie A tra Roma e Atalanta.
I giallorossi, attualmente sesti, puntano ancora al quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions League ma devono solo vincere per recuperare punti su Como e Juventus.
La formazione ospite, reduce dalla sconfitta casalinga proprio contro i bianconeri, con una vittoria si porterebbe a -1 dalla squadra capitolina.
Ma chi gioca titolare Roma-Atalanta? Le ultime sulle formazioni di Gasperini e Palladino.