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Wesley RomaGetty Images
Lelio Donato

Probabili formazioni Roma-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Mancini, Wesley, Koné, Pellegrini, Raspadori, De Ketelaere, Scamacca e Krstovic

Serie A
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta

La Roma deve solo vincere per restare attaccata al quarto posto, l'Atalanta punta a un piazzamento in Europa: le ultime sulle formazioni di Gasperini e Palladino per l'anticipo dell'Olimpico.

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Sabato sera all'Olimpico si gioca l'anticipo della 33sima giornata di Serie A tra Roma e Atalanta.

I giallorossi, attualmente sesti, puntano ancora al quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions League ma devono solo vincere per recuperare punti su Como e Juventus.

La formazione ospite, reduce dalla sconfitta casalinga proprio contro i bianconeri, con una vittoria si porterebbe a -1 dalla squadra capitolina.

Ma chi gioca titolare Roma-Atalanta? Le ultime sulle formazioni di Gasperini e Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gasperini recupera Mancini mentre Wesley resta in dubbio. Ancora tanti gli assenti tra cui Koné, Pellegrini e Dybala. El Shaarawy agirà alle spalle di Malen con Soulé.


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini


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  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Scamacca, ormai completamente recuperato, si gioca una maglia da titolare con Krstovic. Ballottaggio aperto tra Raspadori e Zalewski alle sue spalle.


    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino


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  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Dovbyk

    Dybala

    Ferguson

    Konè

    Pellegrini

    Pisilli

    Wesley

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Hien

    Sulemana

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