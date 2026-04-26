Probabili formazioni PSG-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Vitinha, Kvaratskhelia, Olise e Kane

Le due squadre più in forma della Champions League dovranno fronteggiarsi in una doppia sfida per decidere chi delle due si qualificherà alla finale della coppa più importante.
PSG e Bayern Monaco si affrontano al Parco dei Principi nell'andata della semifinale che vedrà la vincitrice affrontare una tra Arsenal e Atletico Madrid.
I francesi arrivano all'appuntamento dopo aver annichilito il Liverpool, mentre i bavaresi hanno eliminato con qualche difficoltà in più il Real Madrid, pur vincendo entrambe le gare.