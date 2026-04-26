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Gabriele Conflitti

Probabili formazioni PSG-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Vitinha, Kvaratskhelia, Olise e Kane

Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco

In quella che molti definiscono "finale anticipata", PSG e Bayern si giocano il primo dei due match validi per l'accesso all'ultimo atto della Champions League.

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Le due squadre più in forma della Champions League dovranno fronteggiarsi in una doppia sfida per decidere chi delle due si qualificherà alla finale della coppa più importante.

PSG e Bayern Monaco si affrontano al Parco dei Principi nell'andata della semifinale che vedrà la vincitrice affrontare una tra Arsenal e Atletico Madrid.

I francesi arrivano all'appuntamento dopo aver annichilito il Liverpool, mentre i bavaresi hanno eliminato con qualche difficoltà in più il Real Madrid, pur vincendo entrambe le gare.

  • PROBABILE FORMAZIONE PSG

    Luis Enrique non si fida delle condizioni di Vitinha, il cui posto verrà preso in mediana da Mayulu. In attacco confermato il trio delle meraviglie Doue, Dembele e Kvaratskhelia, con il georgiano che ha mostrato un clamoroso stato di forma nelle ultime gare.

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doue, Dembele; Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

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  • PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO

    Conquistato con discreto anticipo il titolo di Campione di Germania, Kompany può dirottare energie fisiche e mentali sulla Champions League. Confermato l'undici in grado di avere la meglio sul Real Madrid, con Kane sostenuto dal trio Olise-Musiala-Luis Diaz alle sue spalle.

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

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  • INDISPONIBILI PSG-BAYERN MONACO

    Indisponibili PSG: Ndjantou, Nuno Mendes, Vitinha

    Indisponibili Bayern Monaco: Gnabry, Karl, Bischof, Ulteich, Klanac


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