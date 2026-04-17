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Malinovskyi GenoaGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni Pisa-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Durosinmi, Tramoni, Moreo, Cuadrado, Colombo, Frendrup, Malinovskyi e Baldanzi

Serie A
Pisa vs Genoa
Pisa
Genoa

Chi gioca titolare e chi va in panchina: le ultime sulle formazioni di Pisa-Genoa, match della 33ª giornata di Serie A di domenica alle 18.

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Il Pisa, con ormai oltre un piede e mezzo in B, nella 33ª giornata di campionato tenterà di giocarsi le ultime flebilissime speranze contro un Genoa che invece la salvezza la vede dietro l'angolo.

Merito del successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Sassuolo, che ha consentito alla squadra di De Rossi di staccare la zona retrocessione aumentando il margine di sicurezza: i toscani, dall'altro lato, chiudono la classifica a braccetto col Verona distantissimi dal quartultimo posto.

Chi gioca titolare Pisa-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Ballottaggio in attacco tra Durosinmi e Meister, mentre Moreo e Tramoni agiranno tra le linee. Leris a destra, Angori a sinistra: panchina per Traoré.


    PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hijlemark.

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  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    De Rossi rimpiazza gli squalificati Ellertsson, Malinovskyi e Frendrup con Sabelli, Messias e Masini, confermando dall'inizio Baldanzi, Vitinha e Colombo.


    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Masini, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

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  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI PISA-GENOA

    INDISPONIBILI PISA

    Denoon (infortunato)

    Marin (infortunato)


    INDISPONIBILI GENOA

    Cornet (infortunato)

    Ellertsson (squalificato)

    Frendrup (squalificato)

    Malinovskyi (squalificato)

    Norton-Cuffy (infortunato)

    Onana (infortunato)

    Siegrist (infortunato)

  • DOVE VEDERE PISA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Pisa-Genoa sarà trasmessa da DAZN e visibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.


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