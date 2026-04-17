Formazioni Pisa-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Durosinmi, Tramoni, Moreo, Cuadrado, Colombo, Frendrup, Malinovskyi e Baldanzi

Il Pisa, con ormai oltre un piede e mezzo in B, nella 33ª giornata di campionato tenterà di giocarsi le ultime flebilissime speranze contro un Genoa che invece la salvezza la vede dietro l'angolo.
Merito del successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Sassuolo, che ha consentito alla squadra di De Rossi di staccare la zona retrocessione aumentando il margine di sicurezza: i toscani, dall'altro lato, chiudono la classifica a braccetto col Verona distantissimi dal quartultimo posto.
Chi gioca titolare Pisa-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.