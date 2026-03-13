Probabili formazioni Pisa-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Tramoni, Durosinmi, Stojilkovic, Meister, Gaetano, Folorunsho, Esposito e Kilicsoy

Una, ovvero il Pisa, è ormai con l'acqua alla gola e pare contare i giorni che la dividono dal ritorno in Serie B dopo una sola stagione; l'altra, ovvero il Cagliari, vede il traguardo salvezza nonostante la sconfitta interna contro il Como.
Il tema principale della gara dell'Arena Garibaldi è inevitabilmente questo: sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A e che prenderà il via alle ore 15 di domenica 15 marzo.
Chi gioca Pisa-Cagliari? Le scelte di formazione dei due allenatori, Oscar Hiljemark da una parte e Fabio Pisacane dall'altra.