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Geateno Cagliari PisaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Pisa-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Tramoni, Durosinmi, Stojilkovic, Meister, Gaetano, Folorunsho, Esposito e Kilicsoy

Ennesima ultima spiaggia per il Pisa, ormai quasi disperato, contro un Cagliari che vede il traguardo salvezza: le scelte di formazione di Oscar Hiljemark e Fabio Pisacane.

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Una, ovvero il Pisa, è ormai con l'acqua alla gola e pare contare i giorni che la dividono dal ritorno in Serie B dopo una sola stagione; l'altra, ovvero il Cagliari, vede il traguardo salvezza nonostante la sconfitta interna contro il Como.

Il tema principale della gara dell'Arena Garibaldi è inevitabilmente questo: sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A e che prenderà il via alle ore 15 di domenica 15 marzo.

Chi gioca Pisa-Cagliari? Le scelte di formazione dei due allenatori, Oscar Hiljemark da una parte e Fabio Pisacane dall'altra. 

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Dubbio in attacco nel Pisa tra Durosinmi e Stojilkovic, con il primo favorito: Meister in panchina, così come Tramoni, mentre Moreo sarà ancora titolare. Leris avanti su Touré a destra, in mezzo al campo possibile maglia da titolare per Loyola al posto di Hojholt.

    PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark.

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  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Cambio obbligato in attacco nel Cagliari: Sebastiano Esposito, tornato al goal contro il Como, è squalificato e farà spazio a Kilicsoy con Folorunsho a sostenerlo. Torna Gaetano, ma in mezzo al campo potrebbe toccare nuovamente a Liteta. Obert confermato a sinistra, anche perché Idrissi si è infortunato e ha già concluso la propria stagione. Anche Mina e Mazzitelli sono di nuovo a disposizione.

    CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy. All. Pisacane.

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  • INDISPONIBILI PISA

    INFORTUNATI

    • Denoon
    • Scuffet
    • Vural

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Borrelli
    • Deiola
    • Felici
    • Idrissi

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
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