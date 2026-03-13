Probabili formazioni Pisa-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Tramoni, Durosinmi, Stojilkovic, Meister, Gaetano, Folorunsho, Esposito e Kilicsoy

Cambio obbligato in attacco nel Cagliari: Sebastiano Esposito, tornato al goal contro il Como, è squalificato e farà spazio a Kilicsoy con Folorunsho a sostenerlo. Torna Gaetano, ma in mezzo al campo potrebbe toccare nuovamente a Liteta. Obert confermato a sinistra, anche perché Idrissi si è infortunato e ha già concluso la propria stagione. Anche Mina e Mazzitelli sono di nuovo a disposizione.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy. All. Pisacane.