Formazioni Napoli-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Spinazzola, Olivera, Okafor, Politano, Lucca, Thauvin e Sanchez

Il Napoli deve battere l'Udinese nel posticipo per allungare momentaneamente a +6 sull'Inter: le formazioni di Conte e Runjaic.

Il Napoli capolista scende in campo nel posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A contro l'Udinese.

L'obiettivo degli azzurri, come sempre, è quello di vincere anche per mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici ed in particolare sull'Inter che in caso di successo scivolerebbe a -6 almeno per ventiquattro ore.

Dall'altro lato però c'è una squadra, l'Udinese, che ha vinto solo una delle ultime sei partite (contro il Venezia) e rischia di venire risucchiata nella lotta salvezza.

Ma chi gioca titolare Napoli-Udinese? Le ultime sulle formazioni di Conte e Runjaic per il posticipo.