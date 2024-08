Formazioni Napoli-Modena, chi gioca titolare: le ultime su Osimhen, Di Lorenzo, Meret e Raspadori

Prima ufficiale al Maradona per Antonio Conte: il suo Napoli sfida il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. Le probabili formazioni.

Il conto alla rovescia sta per terminare e l’attesa è tanta. Così come le ritrovate ambizioni di un popolo a cui è bastato conoscere il nome della nuova guida tecnica per ritrovare entusiasmo e motivazioni, perse dopo una stagione disgraziata terminata con il decimo posto in campionato.

Il Napoli e Antonio Conte riportano insieme, con l’obiettivo di tornare presto grandi. Il cantiere azzurro è ancora aperto, come è normale che sia al 10 agosto, con un mercato che deve ancora portare novità importanti e i meccanismi d squadra che ovviamente non possono essere oleati dopo poche settimane di lavoro.

Ma la sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Modena porta con sé un carico di attese importanti, a iniziare proprio dalle prime scelte di formazioni di Antonio Conte.