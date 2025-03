Formazioni Napoli-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Raspadori, Billing, Fagioli, Gudmundsson e Kean

SSC Napoli vs Fiorentina

Il Napoli ospita la Fiorentina nella ventottesima giornata di Serie A: le novità di formazione del match.

Si gioca al Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospita la Fiorentina, una delle partite più importanti del 28° turno di Serie A.

Un confronto tra due squadre che non stanno vivendo un momento esaltante e che, per motivi diversi, hanno bisogno di fare bottino pieno. I partenopei nono vincono infatti dallo scorso 25 gennaio (quattro pareggi ed una sconfitta) e da allora hanno perso la vetta solitaria della classifica in favore dell’Inter.

In difficoltà anche la Fiorentina (reduci dal k.o. patito in casa del Panathinaikos nell’andata degli ottavi di finale di Conference League), che nel precedente turno ha sì battuto il Lecce in casa, ma dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Fiorentina.