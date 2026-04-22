Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
De Bruyne Anguissa NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni Napoli-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Alisson Santos e Vardy

Serie A
Napoli vs Cremonese
Napoli
Cremonese

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Cremonese, anticipo della 34ª giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Maradona.

Pubblicità

Rincorsa Champions da una parte, speranze salvezza dall'altra.


Napoli e Cremonese inaugurano la 34ª giornata di Serie A, in un anticipo del Maradona che mette in palio punti pesanti per l'Europa dei grandi e nella lotta per non retrocedere.


Azzurri vicini ad un traguardo da blindare, grigiorossi alle prese con un periodo horror che ormai si protrae da mesi e che ha vanificato l'ottima prima parte della stagione disputata.


Chi gioca titolare Napoli-Cremonese? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Rivoluzione in casa azzurra: Anguissa, De Bruyne ed uno tra Lobotka o McTominay in panchina, dentro Elmas, Gilmour ed Alisson Santos. A sinistra Gutierrez rileva Spinazzola, mentre in difesa torna Rrahmani ad oltre 2 mesi dall'infortunio: fuori Beukema.


    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.


    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Giampaolo ancora privo di Vardy: pronta la coppia d'attacco Bonazzoli-Sanabria, seppur Okereke scalpiti. Nel 4-4-2 grigiorosso Zerbin e Bondo insidiano Floriani Mussolini e Maleh, certezze in retroguardia con la linea composta da Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella.


    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI NAPOLI-CREMONESE

  • DOVE VEDERE NAPOLI-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Napoli-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e - chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - potrà vederla in diretta tv anche su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.


    L'anticipo del Maradona, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Cremonese crest
Cremonese
CRE