Formazioni Napoli-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Alisson Santos e Vardy

Rincorsa Champions da una parte, speranze salvezza dall'altra.
Napoli e Cremonese inaugurano la 34ª giornata di Serie A, in un anticipo del Maradona che mette in palio punti pesanti per l'Europa dei grandi e nella lotta per non retrocedere.
Azzurri vicini ad un traguardo da blindare, grigiorossi alle prese con un periodo horror che ormai si protrae da mesi e che ha vanificato l'ottima prima parte della stagione disputata.
Chi gioca titolare Napoli-Cremonese? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.