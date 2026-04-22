Formazioni Napoli-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Alisson Santos e Vardy

Napoli-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e - chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - potrà vederla in diretta tv anche su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.





L'anticipo del Maradona, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.