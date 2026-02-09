Goal.com
Alisson Santos Napoli GFXGOAL
Claudio D'Amato

Formazioni Napoli-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Lukaku, Meret, Milinkovic-Savic, Giovane, Alisson Santos, Buongiorno, Morata e Nico Paz

Napoli-Como match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026: chi gioca titolare? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

  • CONTRO CHI GIOCA IN SEMIFINALE LA VINCENTE DI NAPOLI-COMO?

    Chi passerà il turno tra Napoli e Como, nelle semifinali della Coppa Italia 2025/2026 affronterà l'Inter in gara di andata e ritorno: i nerazzurri, infatti, sono approdati tra le migliori 4 del torneo eliminando il Torino.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Napoli-Como, così come tutte le partite della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset: il canale di riferimento è Italia Uno, mentre in streaming il match dei quarti di finale in streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.

