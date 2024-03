Formazioni Milan-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Tomori, Okafor, Jovic e Niang

Il Milan ospita l’Empoli nel 28° turno del campionato di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni di Pioli e Nicola.

Obiettivi molto diversi, ma la stessa necessità di fare punti. Il Milan ospita l’Empoli in una sfida valida per il 28° turno del campionato di Serie A e lo fa sapendo di essere chiamato a sfruttare un’occasione importante.

La compagine rossonera, che che è reduce dalle fatiche di Europa League e dalla vittoria interna ottenuta contro lo Slavia Pragra, tra le mura amiche di San Siro proverà ad approfittare della sconfitta patita dal Bologna contro l’Inter sabato sera per rafforzare la sua posizione in classifica, ma anche a superare (quanto meno provvisoriamente) la Juventus seconda che tre ore dopo sarà in casa contro l’Atalanta.

Posta in palio pesante anche per l’Empoli che, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro il Cagliari, sarà chiamato a tentare quell’impresa che possa consentirgli di tenere a distanza le dirette inseguitrici e di spingersi in zone di classifica un po’ più tranquille.

Una partita dunque importante quella che si giocherà a Milano, ma come schiereranno Pioli e Nicola le rispettive squadre?