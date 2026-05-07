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Santiago Gimenez MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Milan-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Gimenez, Modric, Jashari, Raspadori, Scamacca e Krstovic

Serie A
Milan vs Atalanta
Milan
Atalanta

Milan e Atalanta danno vita al posticipo della domenica sera a San Siro: le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino per la gara di domenica 10 maggio.

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L'Europa in palio, che si tratti di un posto in Champions League oppure in Conference League: per questo Milan-Atalanta, posticipo domenicale della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, è così delicata.

Il Milan sta vivendo un periodo di forma pessimo, è reduce dalla brutta sconfitta in casa del Sassuolo ma è sempre terzo, con Juventus e Roma poco dietro. Non sta molto meglio l'Atalanta, a cui è ormai rimasto solo il traguardo della qualificazione in Conference, sempre che la Lazio non vinca la Coppa Italia.

Chi gioca Milan-Atalanta, gara in programma domenica 10 maggio a San Siro con calcio d'inizio alle 20.45? Le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Leao rischia la panchina: Allegri pensa di affiancare Gimenez a Pulisic, con il portoghese inizialmente fuori. Modric ai box dopo l'infortunio contro la Juventus, Jashari poco convincente col Sassuolo: Fofana può così spostarsi in mezzo, a fare il regista, con l'inserimento di Loftus-Cheek mezzala. Tomori squalificato, tocca a De Winter.

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

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  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Soliti dubbi in attacco per Palladino, che diversamente dalla gara col Genoa giocherà però con un solo centravanti: Krstovic, in questo senso, è favorito su Scamacca. Raspadori titolare accanto a De Ketelaere, Zalewski può andare in panchina, pronto Bellanova con Zappacosta a sinistra. In difesa ancora Ahanor, fuori Kolasinac.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

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  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    -Modric


    SQUALIFICATI

    -Tomori

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    INFORTUNATI

    -Bernasconi

    -Rossi


    SQUALIFICATI

    -Nessuno

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