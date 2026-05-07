Probabili formazioni Milan-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Gimenez, Modric, Jashari, Raspadori, Scamacca e Krstovic

L'Europa in palio, che si tratti di un posto in Champions League oppure in Conference League: per questo Milan-Atalanta, posticipo domenicale della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, è così delicata.

Il Milan sta vivendo un periodo di forma pessimo, è reduce dalla brutta sconfitta in casa del Sassuolo ma è sempre terzo, con Juventus e Roma poco dietro. Non sta molto meglio l'Atalanta, a cui è ormai rimasto solo il traguardo della qualificazione in Conference, sempre che la Lazio non vinca la Coppa Italia.

Chi gioca Milan-Atalanta, gara in programma domenica 10 maggio a San Siro con calcio d'inizio alle 20.45? Le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino.