Formazioni Maccabi Haifa-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Belotti, Beltran, Ikoné e Biraghi

Ottavi di Conference League, Fiorentina impegnata contro il Maccabi Haifa: le probabili formazioni e le scelte di Dogo e Italiano.

Dopo un'attesa di 17 anni, il Maccabi Haifa ha raggiunto gli ottavi di finale di un torneo europeo. Peccato che, a causa del conflitto israelo-palestinese, dovrà giocare la partita in casa in un campo neutro, precisamente allo stadio "Bozsik" di Budapest.

È lì che la Fiorentina, vice-campione in carica del torneo, cercherà di far suo il primo dei due incroci, dopo aver brillantemente superato la fase a giorni del torneo vincendo il gruppo F davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Gruppo F anche per il Maccabi ma di Europa League, dove si è piazzato terzo (dietro a Villarreal e Rennes) prima di superare il Gent nei playoff di Conference.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina, primo atto degli ottavi di finale per la Viola.