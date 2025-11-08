Lecce e Verona si sfidano in uno degli anticipi delle 15 del sabato di Serie A, ma non solo: al Via del Mare va in scena uno dei tanti scontri diretti proposti dal nostro campionato nella lotta per la salvezza.

Il Lecce è reduce dal colpaccio in casa della Fiorentina che ha segnato l'esonero di Stefano Pioli, ma anche rilanciato le ambizioni giallorosse. Sfortunato invece il Verona, che domenica scorsa ha perso 2-1 al Bentegodi contro l'Inter a causa di un'autorete in pieno recupero di Frese.

Come si schiereranno Lecce e Verona? Di seguito le scelte di formazione di Eusebio Di Francesco e Paolo Zanetti.