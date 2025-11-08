Pubblicità
Stefano Silvestri

Formazioni ufficiali Lecce-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Banda, Pierotti, Serdar e Nunez

Lecce e Verona si sfidano al Via del Mare in uno degli anticipi del sabato di Serie A: le scelte di formazione di Eusebio Di Francesco e Paolo Zanetti.

Lecce e Verona si sfidano in uno degli anticipi delle 15 del sabato di Serie A, ma non solo: al Via del Mare va in scena uno dei tanti scontri diretti proposti dal nostro campionato nella lotta per la salvezza.

Il Lecce è reduce dal colpaccio in casa della Fiorentina che ha segnato l'esonero di Stefano Pioli, ma anche rilanciato le ambizioni giallorosse. Sfortunato invece il Verona, che domenica scorsa ha perso 2-1 al Bentegodi contro l'Inter a causa di un'autorete in pieno recupero di Frese.

Come si schiereranno Lecce e Verona? Di seguito le scelte di formazione di Eusebio Di Francesco e Paolo Zanetti.

  • FORMAZIONE UFFICIALE LECCE

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

  • FORMAZIONE UFFICIALE VERONA

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • INDISPONIBILI LECCE

    INFORTUNATI

    • Jean
    • Marchwinski
    • Perez

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI VERONA

    INFORTUNATI

    • Oyegoke
    • Serdar
    • Suslov

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
