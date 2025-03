Formazioni Lazio-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Noslin, Nuno Tavares, Gila, Pedro, Adams e Sanabria

Lazio vs Torino

Lazio e Torino chiudono all'Olimpico la trentesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Marco Baroni e Paolo Vanoli.

Lazio-Torino chiude la trentesima giornata di Serie A. L'ultima sfida del turno è proprio quella tra la formazione di Marco Baroni e quella di Paolo Vanoli, di fronte all'Olimpico di Roma nel posticipo delle 20.45 del lunedì.

La Lazio è in calo, prima della sosta ha perso 5-0 a Bologna, ma vincendo risorpasserebbe la Roma al sesto posto della classifica, tornando a sperare in un piazzamento Champions; sta bene invece il Torino, che ha perso solo una volta nelle ultime 12 giornate ed è reduce dall'1-0 interno all'Empoli.

La partita d'andata si è giocata all'Olimpico Grande Torino il 29 settembre scorso ed è stata pirotecnica: 3-2 per la Lazio il risultato finale, con reti di Guendouzi, Dia, Adams, Noslin e Saul Coco.

Come scenderanno in campo Lazio e Torino questa sera? Le scelte di formazione di Baroni e Vanoli per il posticipo.