Formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Immobile, Theo Hernandez e Reijnders

La 27ª giornata di Serie A si apre con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Sarri e Pioli.

La 27ª giornata di Serie A si apre all’Olimpico con la sfida tra la Lazio e il Milan. I capitolini sono reduci dalla sconfitta del Franchi contro la Fiorentina e ospitano un Milan che non sta vivendo un periodo brillantissimo.

I biancocelesti di Sarri non devono pensare alla sfida di martedì prossimo del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco e devono conquistare i punti se vogliono restare aggrappati al treno Champions.

Dall’altra parte il Milan è ormai fuori dalla lotta per il vertice e vuole difendere il terzo posto per assicurarsi il pass per la Champions della prossima stagione.

Di seguito tutte le ultime novità sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e Stefano Pioli.