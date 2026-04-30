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Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Juventus-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Vlahovic e Orban

Serie A
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
Hellas Verona

I bianconeri ospitano i veneti all’Allianz Stadium alla ricerca di tre punti fondamentali in ottica Champions League: le ultime sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti e Paolo Sammarco.

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Quattro partite, 12 punti in palio per la qualificazione alla prossima Champions League: la Juventus è attesa da un finale di stagione di fuoco.

Nel corso della 35ª giornata di Serie A, nel primo dei quattro appuntamenti che attendono i bianconeri a maggio, all’Allianz Stadium arriva l’Hellas Verona.

Per la Vecchia Signora si tratta di un impegno da non sbagliare, anche in virtù dello scontro diretto tra Como e Napoli.

Ma chi giocherà in Juventus-Verona? Le ultime e le scelte di formazione di Spalletti e Sammarco.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Soliti in casa Juventus, con Thuram e Yildiz che in settimana si sono allenati a parte, ma puntano comunque ad una maglia dal 1', rispettivamente in vantaggio su Koopmeiners e David. Vlahovic pronto a subentrare per rimettere sulle gambe minuti in vista del finale di stagione.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti

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  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Emergenza totale per il Verona, con Sammarco che deve fare i conti con infortuni e la situazione legata a Orban. Davanti conferma per la coppia vista contro il Lecce, con Suslov a supporto di Bowie. Assente Valentini, squalificato.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco

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  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI:

    Nessuno


    INFORTUNATI:

    Cabal

    Milik

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI:

    Valentini


    INFORTUNATI:

    Bella-Kotchap

    Mosquera

    Niasse

    Oyegoke

    Serdar

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