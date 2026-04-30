Probabili formazioni Juventus-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Vlahovic e Orban

Quattro partite, 12 punti in palio per la qualificazione alla prossima Champions League: la Juventus è attesa da un finale di stagione di fuoco.
Nel corso della 35ª giornata di Serie A, nel primo dei quattro appuntamenti che attendono i bianconeri a maggio, all’Allianz Stadium arriva l’Hellas Verona.
Per la Vecchia Signora si tratta di un impegno da non sbagliare, anche in virtù dello scontro diretto tra Como e Napoli.
Ma chi giocherà in Juventus-Verona? Le ultime e le scelte di formazione di Spalletti e Sammarco.