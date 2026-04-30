Probabili formazioni Juventus-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Vlahovic e Orban

Soliti in casa Juventus, con Thuram e Yildiz che in settimana si sono allenati a parte, ma puntano comunque ad una maglia dal 1', rispettivamente in vantaggio su Koopmeiners e David. Vlahovic pronto a subentrare per rimettere sulle gambe minuti in vista del finale di stagione.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti