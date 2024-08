Formazioni Juventus-Brest, chi gioca titolare: le ultime su Douglas Luiz, Chiesa, Yildiz e Vlahovic

Amichevole di lusso tra Juventus-Brest, squadre che il prossimo anno giocheranno in Champions: le ultime sulle scelte di formazione degli allenatori.

Seconda uscita estiva per la nuova Juventus di Thiago Motta, che dopo il ko per 3-0 contro il Norimberga torna questa sera in campo contro il Brest.

Un match contro la formazione francese che il prossimo anno parteciperà alla Champions League che si gioca questa sera alle 21 allo stadio Adriatico di Pescara.

Un test amichevole dal quale Thiago Motta – che non ha convocato diversi calciatori per scelta tecnica, tra questi anche Federico Chiesa, ormai ai margini della Juventus – spera di ricevere indicazioni importanti.

La sfida contro il Brest sarà anche l’occasione per vedere per qualche minuto in campo il nuovo acquisto Douglas Luiz, alla prima convocazione dopo il rientro dalle vacanze post Copa America.

Chi gioca titolare in Juventus-Brest? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.