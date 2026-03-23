Formazioni Italia-Irlanda del Nord: chi gioca titolare il Playoff per i Mondiali e le ultime su Chiesa, Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni e Mancini

Gattuso deve risolvere tre rebus relativi ad altrettanti calciatori convocati ma alle prese con problemi fisici: Bastoni, Mancini e Scamacca, i quali saranno valutati a Coverciano.

Out Chiesa, al suo posto Cambiaghi, così come Zaccagni non è riuscito a rispondere presente a causa dell'infortunio patito durante Lazio-Milan.

A protezione di Donnarumma sicura la presenza di Calafiori, mentre appunto andrà stabilito se Bastoni e Mancini saranno disponibili o meno: in caso di forfait, pronti Scalvini e Buongiorno.

A tutta fascia, nel 3-5-2 di Ringhio, pronti Politano e Dimarco, col trio Barella-Locatelli-Tonali in mezzo al campo.

Infine l'attacco, dove Kean e Retegui appaiono in pole rispetto a Pio Esposito.





ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.



