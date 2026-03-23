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Claudio D'Amato

Formazioni Italia-Irlanda del Nord: chi gioca titolare il Playoff per i Mondiali e le ultime su Chiesa, Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni e Mancini

Le formazioni di Italia-Irlanda del Nord, semifinale del percorso A dei Playoff Mondiali: chi gioca titolare, chi va in panchina e le ultime sugli azzurri.

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Le speranze Mondiali dell'Italia passano per i Playoff.

Il percorso A dirà se gli azzurri riusciranno o meno a spezzare il preoccupante tabù, che ci vede assenti dal torneo iridato dalla bellezza di 12 anni.


Primo ostacolo verso Canada, Messico e Stati Uniti l'Irlanda del Nord, avversaria nella semifinale in programma alla New Balance Arena di Bergamo in partita secca.

Qualora al 90' il risultato dovesse essere in parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Chi gioca titolare Italia-Irlanda del Nord? Chi va in panchina? Le ultime sugli azzurri e le formazioni delle due Nazionali.

  • PROBABILE FORMAZIONE ITALIA

    Gattuso deve risolvere tre rebus relativi ad altrettanti calciatori convocati ma alle prese con problemi fisici: Bastoni, Mancini e Scamacca, i quali saranno valutati a Coverciano.

    Out Chiesa, al suo posto Cambiaghi, così come Zaccagni non è riuscito a rispondere presente a causa dell'infortunio patito durante Lazio-Milan.

    A protezione di Donnarumma sicura la presenza di Calafiori, mentre appunto andrà stabilito se Bastoni e Mancini saranno disponibili o meno: in caso di forfait, pronti Scalvini e Buongiorno.

    A tutta fascia, nel 3-5-2 di Ringhio, pronti Politano e Dimarco, col trio Barella-Locatelli-Tonali in mezzo al campo.

    Infine l'attacco, dove Kean e Retegui appaiono in pole rispetto a Pio Esposito.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.


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  • PROBABILE FORMAZIONE IRLANDA DEL NORD

    L'Irlanda del Nord dovrebbe schierarsi con un modulo speculare a quello dell'Italia, con Donley e Price a formare la coppia offensiva e Lyons a dettare i tempi in mezzo al campo. Hume e Lewis sulle fasce, mentre Brown guida la difesa a protezione del portiere Hazard.


    IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, Brown, McConnell; Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell, Lewis; Donley, Price. Ct. O'Neill.


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  • DOVE VEDERE ITALIA-IRLANDA DEL NORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e visibile in streaming su RaiPlay.


  • CONTRO CHI GIOCA L'ITALIA AI PLAYOFF MONDIALI SE BATTE L'IRLANDA DEL NORD?

    Nel caso in cui l'Italia dovesse battere l'Irlanda del Nord, nella finale del percorso A dei Playoff Mondiali giocherebbe contro la vincente dell'altra semifinale, ossia Galles-Bosnia Erzegovina, martedì 31 marzo in trasferta.


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