Formazioni Italia-Irlanda del Nord: chi gioca titolare il Playoff per i Mondiali e le ultime su Chiesa, Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni e Mancini

Le speranze Mondiali dell'Italia passano per i Playoff.
Il percorso A dirà se gli azzurri riusciranno o meno a spezzare il preoccupante tabù, che ci vede assenti dal torneo iridato dalla bellezza di 12 anni.
Primo ostacolo verso Canada, Messico e Stati Uniti l'Irlanda del Nord, avversaria nella semifinale in programma alla New Balance Arena di Bergamo in partita secca.
Qualora al 90' il risultato dovesse essere in parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.
Chi gioca titolare Italia-Irlanda del Nord? Chi va in panchina? Le ultime sugli azzurri e le formazioni delle due Nazionali.