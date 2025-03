Formazioni Italia-Germania: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Retegui, Raspadori, Cambiaso, Politano, Buongiorno, Calafiori, Ricci, Rovella, Bisseck, Musiala, Sané e Ter Stegen

Le formazioni di Italia-Germania, andata dei quarti della Nations League: le ultime su chi gioca titolare e chi va in panchina a San Siro.

Luci a San Siro, dicono quelli bravi.

Ma stavolta citazione calza a pennello come non mai, visto che Milano ospita il primo round di lusso tra Italia e Germania valido per l'andata dei quarti di finale della Nations League.

Azzurri chiamati a non deludere e a non commettere passi falsi anche in vista del ritorno, previsto domenica sera a Dortmund. Chi la spunterà al termine del doppio confronto, oltre a volare alla Final Four del torneo (semifinale contro Danimarca o Portogallo), si garantirà un girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 più agevole (Gruppo A da 4 squadre insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo), anziché un percorso che vedrà la perdente del quarto capitare in quello I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

Chi gioca Italia-Germania? Le ultime su formazioni, titolari e chi va in panchina.