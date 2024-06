Formazioni Germania-Danimarca: chi gioca titolare e le ultime su Kroos, Musiala, Wirtz ed Eriksen

Germania e Danimarca si affrontano negli ottavi di finale di Euro 2024: tutte le novità sulle formazioni del match.

Si giocherà a Dortmund, dove la Germania padrona di casa affronterà la Danimarca, il secondo ottavo di finale di Euro 2024.

La Nazionale tedesca, considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo, si è spinta fino alla fase ad eliminazione diretta dopo aver vinto in extremis (grazie ad un goal siglato dal Fullkrug al 92’ della sfida con la Svizzera) il Gruppo A.

Secondo posto nel Gruppo C invece per i danesi che sin qui nel torneo non hanno ancora vinto una partita: tre sono stati infatti i punti sufficienti per uscire indenni dalla fase a gironi e sono stati frutto di tre pareggi consecutivi.

La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto affronterà nei quarti di finale una tra Spagna e Georgia.

In questa pagina tutte le novità di formazione relative a Germania-Danimarca.