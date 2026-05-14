Genoa con la solita coppia Vitinha-Colombo in attacco, ma spera anche Ekhator. Baldanzi è recuperato e dovrebbe scendere in campo già dal primo minuto. In recupero Otoa e Norton-Cuffy, non l'ex Messias che ha finito la stagione. Vasquez torna titolare dopo la panchina contro la Fiorentina. Malinovskyi, all'ultima al Ferraris, saluterà i tifosi.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Colombo, Vitinha. All. De Rossi