Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Niclas Fullkrug MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Genoa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Modric, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug, Baldanzi, Norton-Cuffy e Messias

Serie A
Genoa vs Milan
Genoa
Milan

Milan a caccia del riscatto in chiave Champions League in casa di un Genoa già salvo: le ultime sulle scelte di formazione di Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri.

Pubblicità

Obiettivo riscatto. E non potrebbe essere altrimenti per un Milan che, dal sogno della rincorsa Scudetto sull'Inter, è passato in un paio di mesi a mettere a serissimo rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Di fronte ai rossoneri c'è però il Genoa, reduce da uno scatto che gli ha permesso di ottenere in anticipo la salvezza. Il Grifone è reduce da un pareggio in casa della Fiorentina, fermata sullo 0-0.

Chi gioca Genoa-Milan, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A? Le ultime sulle scelte di formazione di Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Genoa con la solita coppia Vitinha-Colombo in attacco, ma spera anche Ekhator. Baldanzi è recuperato e dovrebbe scendere in campo già dal primo minuto. In recupero Otoa e Norton-Cuffy, non l'ex Messias che ha finito la stagione. Vasquez torna titolare dopo la panchina contro la Fiorentina. Malinovskyi, all'ultima al Ferraris, saluterà i tifosi.

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Milan in emergenza: Leao, Saelemaekers ed Estupinan sono squalificati dopo il giallo rimediato contro l'Atalanta, mentre Modric non ci sarà per l'infortunio allo zigomo e alla fine non andrà nemmeno in panchina. Da capire le condizioni di Pulisic, ma intanto Fullkrug è favorito per far coppia con Nkunku. Athekame titolare, confermato Ricci in mezzo al campo.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI GENOA

    INFORTUNATI

    Messias


    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    Modric


    SQUALIFICATI

    Estupinan

    Leao

    Saelemaekers

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Milan crest
Milan
MIL