Obiettivo riscatto. E non potrebbe essere altrimenti per un Milan che, dal sogno della rincorsa Scudetto sull'Inter, è passato in un paio di mesi a mettere a serissimo rischio la qualificazione alla prossima Champions League.
Di fronte ai rossoneri c'è però il Genoa, reduce da uno scatto che gli ha permesso di ottenere in anticipo la salvezza. Il Grifone è reduce da un pareggio in casa della Fiorentina, fermata sullo 0-0.
Chi gioca Genoa-Milan, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A? Le ultime sulle scelte di formazione di Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri.