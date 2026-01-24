Probabili formazioni Genoa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Baldanzi, Norton-Cuffy, Bijlow, Leali, Skorupski e Ravaglia

Rossoblù a confronto: al Ferraris si sfidano Genoa e Bologna, stesse tonalità delle maglie ma diversi obiettivi stagionali, in una delle due gare della domenica pomeriggio della ventiduesima giornata di Serie A.

Genoa quintultimo e sempre vicino alla zona retrocessione, ma i pareggi in casa di Milan e Parma e la bella vittoria contro il Cagliari hanno rialzato le sorti della formazione di Daniele De Rossi; continua a essere incostante invece il Bologna di Vincenzo Italiano, sia in campionato che in Europa League.

Chi gioca Genoa-Bologna, gara in programma alle ore 15 di domenica 25 gennaio? Le scelte di formazione di De Rossi e Italiano.