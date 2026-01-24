Pubblicità
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Genoa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Baldanzi, Norton-Cuffy, Bijlow, Leali, Skorupski e Ravaglia

Genoa e Bologna si sfidano al Ferraris in una delle due partite della domenica pomeriggio di Serie A: le scelte di formazione di Daniele De Rossi e Vincenzo Italiano.

Rossoblù a confronto: al Ferraris si sfidano Genoa e Bologna, stesse tonalità delle maglie ma diversi obiettivi stagionali, in una delle due gare della domenica pomeriggio della ventiduesima giornata di Serie A.

Genoa quintultimo e sempre vicino alla zona retrocessione, ma i pareggi in casa di Milan e Parma e la bella vittoria contro il Cagliari hanno rialzato le sorti della formazione di Daniele De Rossi; continua a essere incostante invece il Bologna di Vincenzo Italiano, sia in campionato che in Europa League.

Chi gioca Genoa-Bologna, gara in programma alle ore 15 di domenica 25 gennaio? Le scelte di formazione di De Rossi e Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Il Genoa ha appena accolto Baldanzi dalla Roma, ma l'ex giallorosso è infortunato da inizio gennaio e dovrà rimandare l'esordio. Tra i pali, al contrario, sembra destinato a debuttare subito l'altro neo acquisto Bijlow, con Leali verso l'esclusione. Norton-Cuffy pronto a tornare titolare dopo il forfait di Parma, ma Sabelli spera di tenersi il posto. In difesa c'è Otoa al posto dello squalificato Ostigard.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Nel Bologna il principale dubbio è legato alla presenza o meno di Castro, che ha saltato la gara di Europa League contro il Celtic in quanto influenzato: in caso di nuovo forfait toccherà a Dallinga, con Immobile nuovamente in panchina. Prima convocazione per il nuovo acquisto Sohm, che potrebbe entrare a gara in corso. Squalificato Miranda, a sinistra gioca Lykogiannis. Skorupski confermato tra i pali anche in campionato: Ravaglia torna a fare il dodicesimo.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

  • INDISPONIBILI GENOA

    INFORTUNATI

    • Baldanzi
    • Ekuban
    • Gronbaek
    • Siegrist

    SQUALIFICATI

    • Ostigard

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Lucumí

    SQUALIFICATI

    • Miranda
