Formazioni ufficiali Fiorentina-Viktoria Plzen: chi gioca titolare e le ultime su Bonaventura, Arthur, Nzola e Belotti

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Viktoria Plzen: Dodò e Ranieri in difesa e Arthur in mediana, fiducia a Kouamé. Forfait di Bonaventura.

La partita di andata è stata tra le più noiose dell’intera stagione, in quella di ritorno, tra le mura amiche del suo Artemio Franchi, la Fiorentina dovrà fare decisamente di più, visto che la posta in palio è di quelle altissime: un pass per le semifinali di Conference League.

La compagine gigliata torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una gara nella quale non saranno ammessi margini di errore. L’avversario, il Viktoria Plzen, è di quelli ostici (ha mostrato nel corso del torneo una straordinaria solidità difensiva) e inoltre lo 0-0 del ‘primo round’ ha lasciato aperto ogni discorso qualificazione.

La Fiorentina cercherà dunque quella vittoria che possa consentirle di dare un senso diverso al suo finale di stagione, ma anche di tornare a sorridere dopo un periodo avaro di soddisfazioni e di vittorie (l’ultima risale alla semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta di inizio aprile).

La squadra che uscirà vincitrice dal confronto del Franchi, affronterà nel prossimo turno una tra Club Brugge e PAOK (vittoria per 1-0 della compagine belga all’andata).