Formazioni Fiorentina-Puskas Akademia: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Gudmundsson, Kean, De Gea, Amrabat e Richardson

Fiorentina vs Puskas FC Academy

Andata dei playoff di Conference tra la Fiorentina e gli ungheresi del Puskas Akademia, primi in patria: le scelte di Palladino.

Inizia la stagione europea per le formazioni italiane. Scende in campo la Fiorentina, che all'Artemio Franchi affronta gli ungheresi del Puskas Akademia nell'andata degli spareggi per accedere al girone unico della nuova Conference League.

La formazione di Raffaele Palladino disputa la competizione per la terza volta nelle ultime tre stagioni: nelle precedenti due edizioni si è issata fino alla finalissima sotto la guida di Vincenzo Italiano, perdendola in entrambe le occasioni prima contro il West Ham e poi contro l'Olympiacos.

Attenzione al Puskas Akademia, club vero e proprio da poco più di una decina d'anni dopo essere nato come settore giovanile del Videoton: attualmente è primo a punteggio pieno in Ungheria dopo quattro giornate e in Conference League ha eliminato Dnipro e Ararat-Armenia.

Di seguito gli aggiornamenti sulle formazioni di Fiorentina-Puskas Akademia, con particolare attenzione alle scelte di Palladino.