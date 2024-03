Formazioni Fiorentina-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Chukwueze, Florenzi, Nico Gonzalez e Pulisic

Fiorentina-Milan anticipo serale del turno di Pasqua di Serie A: le ultime sulle formazioni titolari, chi gioca e chi no.

Il programma del sabato di Pasqua, valevole per la 30ª giornata di Serie A, viene chiuso dall'anticipo serale Fiorentina-Milan.

Se i viola, reduci dalla tremenda notizia della scomparsa di Joe Barone e per questo non scesi in campo nell'ultimo turno sul campo dell'Atalanta, i rossoneri col successo di Verona hanno consolidato il secondo posto dopo aver operato il sorpasso sulla Juventus.

La squadra di Vincenzo Italiano - a 43 punti - è impegnata nella corsa ad un piazzamento in Europa e deve ritrovare il feeling con la vittoria, colta soltanto una volta nelle ultime 5 gare di campionato (il 26 febbraio contro la Lazio) in un mini-ciclo caratterizzato da 4 pareggi. Diavolo invece a quota 62, come detto davanti a Madama e alle spalle dell'Inter schiacciasassi.

Chi gioca titolare Fiorentina-Milan? Le ultime sulle formazioni della sfida in programma alle 20:45 al 'Franchi'.