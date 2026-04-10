Kean sempre in dubbio dopo aver saltato la trasferta col Crystal Palace: Piccoli è nuovamente pronto a fungere da riferimento offensivo del tridente di Vanoli, con Harrison e Fazzini (anche Parisi è acciaccato) ai suoi lati. Gudmundsson è squalificato, Solomon sempre out. Out per squalifica anche Fagioli, ma si rivede Mandragora dal primo minuto.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli