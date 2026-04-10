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Dodo Kean FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Zaccagni, Gudmundsson, Fagioli, Mandragora, Parisi e Gila

Serie A
Fiorentina vs Lazio
Fiorentina
Lazio

Fiorentina e Lazio si sfidano nel posticipo del lunedì della trentaduesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Maurizio Sarri.

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Tra campionato e coppe. Quasi eliminata dalla Conference League dopo il disastroso 0-3 in casa del Crystal Palace, la Fiorentina ospita una Lazio che ha già la mente alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Si gioca al Franchi in posticipo: il posticipo finale del lunedì, per la precisione. La gara del Franchi, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 di lunedì 13 aprile.

Chi gioca Fiorentina-Lazio? Le scelte dei due allenatori, Paolo Vanoli da una parte e Maurizio Sarri dall'altra.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Kean sempre in dubbio dopo aver saltato la trasferta col Crystal Palace: Piccoli è nuovamente pronto a fungere da riferimento offensivo del tridente di Vanoli, con Harrison e Fazzini (anche Parisi è acciaccato) ai suoi lati. Gudmundsson è squalificato, Solomon sempre out. Out per squalifica anche Fagioli, ma si rivede Mandragora dal primo minuto.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

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  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Zaccagni spera nella convocazione, che però non è ancora certa: in questo caso il capitano laziale siederebbe inizialmente in panchina. Patric ha recuperato, ma davanti alla difesa gioca Cataldi. Gila verso un altro forfait, davanti ballottaggio Noslin-Pedro per affiancare Isaksen e Maldini nel tridente.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

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  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    INFORTUNATI

    -Fortini

    -Lamptey

    -Parisi

    -Solomon



    SQUALIFICATI

    -Fagioli

    -Gudmundsson

  • INDISPONIBILI LAZIO

    INFORTUNATI

    -Gila

    -Provedel

    -Rovella

    -Zaccagni



    SQUALIFICATI

    -Nessuno

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