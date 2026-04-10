Tra campionato e coppe. Quasi eliminata dalla Conference League dopo il disastroso 0-3 in casa del Crystal Palace, la Fiorentina ospita una Lazio che ha già la mente alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Si gioca al Franchi in posticipo: il posticipo finale del lunedì, per la precisione. La gara del Franchi, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 di lunedì 13 aprile.
Chi gioca Fiorentina-Lazio? Le scelte dei due allenatori, Paolo Vanoli da una parte e Maurizio Sarri dall'altra.