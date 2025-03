Formazioni Fiorentina-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Gundmundsson, Yildiz, Nico Gonzalez e Vlahovic

In palio punti importanti per l'Europa: la Juventus impegnata a Firenze dopo il tracollo con l'Atalanta. Le scelte di Palladino e Thiago Motta.

Oltre a Bologna-Lazio e Atalanta-Inter, l'altro scontro diretto del week end di Serie A è quello tra Fiorentina e Juventus allo Stadio Artemio Franchi.

Partita che può avere un impatto importante sulla corsa alla qualificazione per la prossima Champions League e in generale per le coppe europee. I bianconeri sono avanti in classifica rispetto alla Fiorentina di sette punti e dovranno reagire dopo la clamorosa sconfitta per 4-0 subita contro l'Atalanta.

I viola invece sono reduci dall'impegno in Conference League dove sono riusciti a rimontare la sconfitta dell'andata ed eliminare il Panathinaikos.

Una sfida molto sentita, soprattutto dai padroni di casa, e che può essere significativa anche per i due allenatori. Sia Raffaele Palladino che Thiago Motta infatti stanno vivendo una situazione non semplice, in particolare il tecnico della Juventus.

Non mancano i dubbi di formazione, di seguito le scelte degli allenatori con le probabili formazioni della partita.