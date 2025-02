Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Calhanoglu, Acerbi, Gudmundsson e Zaniolo

Fiorentina vs Inter

Recupero della 14ª giornata di Serie A: la Fiorentina ospita l'Inter e si riparte dallo 0-0 del minuto 16. Le scelte dei due allenatori.

Fiorentina ed Inter si ritrovano dopo lo spavento del primo dicembre in cui la partita fu sospesa per il malore accusato da Edoardo Bove nel corso del primo tempo. E la gara riprenderà proprio dal minuto in cui era stata interrotta, sul punteggio dello 0-0.

Per i nerazzurri sarà l'occasione di portarsi a pari punti del Napoli dopo il pareggio nel derby contro il Milan che non è stato sfruttato dalla squadra di Antonio Conte.

La Fiorentina invece ha ritrovato fiducia dopo un periodo difficile ed è reduce da due vittorie consecutive con Lazio e Cagliari.

Di seguito lenovità sulle formazioni di Fiorentina-Inter e le ultime sugli indisponibili.