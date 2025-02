Fiorentina vs Genoa

Fiorentina e Genoa si sfidano nella 23ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Due formazioni in cerca di continuità per centrare i propri obiettivi. Fiorentina e Genoa si sfidano al Franchi questo pomeriggio, fischio d’inizio ore 15, nella gara valida per la 23^ giornata di Serie A.

Interrotta l’astinenza da vittoria grazie al 2-1 sulla Lazio di una settimana fa, la formazione allenata da Palladino va a caccia di un altro successo contro il Genoa per rilanciare le proprie ambizioni europee.

Vittoria nel turno precedente anche per il Genoa, con i rossoblù che hanno superato il Monza e sono saliti in dodicesima posizione in classifica a quota 26 punti.

Chi gioca titolare in Fiorentina-Genoa? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.