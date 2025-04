Formazioni Fiorentina-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Gosens, Fagioli, Kean, Fazzini ed Esposito

La Fiorentina per le speranze Champions, l'Empoli per salvarsi: in palio punti cruciali nel derby toscano.

Fiorentina ed Empoli sono divise da pochi chilometri di distanza ma da distanziate di tanti punti in classifica. Hanno obiettivi ben differenti ma entrambi molto importanti da centrare.

I viola sono alla ricerca di una vittoria che le permetterebbe di restare in corsa per il quarto posto o comunque un piazzamento in Europa League mentre dall'altra parte l'Empoli ha un disperato bisogno di punti per salvarsi.

La squadra di Raffaele Palladino è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Cagliari e soprattutto dal passaggio in Conference (giovedì avrà la semifinale d'andata). L'Empoli invece non vince da inizio dicembre, un'eternità e anche strappare un punto sarebbe un risultato positivo per smuovere la classifica.