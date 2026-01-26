Formazioni Fiorentina-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Brescianini, Harrison, Fabbian, Nico Paz, Diao e Morata

Vanoli va avanti col 4-1-4-1 e lancia dall'inizio Fortini, Harrison e Brescianini, con Nicolussi Caviglia play e Gudmundsson sempre largo a sinistra sul fronte offensivo. Kean ancora ai box: il centravanti lo fa Piccoli.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.