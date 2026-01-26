Formazioni Fiorentina-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Brescianini, Harrison, Fabbian, Nico Paz, Diao e Morata

Fiorentina e Como, per 90', parcheggiano il campionato per sfidarsi negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026.
Viola e lariani - agli opposti per obiettivi stagionali, alle prese rispettivamente con missione salvezza e sogno Europa - contro al Franchi in gara secca, col match da dentro o fuori chiamato a stabilire l'avversaria del Napoli nel tabellone dei quarti.
Chi gioca titolare Fiorentina-Como di Coppa Italia? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: calcio d'inizio alle ore 21.