Nico Paz ComoGetty
Claudio D'Amato

Formazioni Fiorentina-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Brescianini, Harrison, Fabbian, Nico Paz, Diao e Morata

Fiorentina e Como si contendono un posto ai quarti della Coppa Italia 2025/2026, dove ad attendere la vincente c'è il Napoli: le ultime sulle formazioni.

Fiorentina e Como, per 90', parcheggiano il campionato per sfidarsi negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026.

Viola e lariani - agli opposti per obiettivi stagionali, alle prese rispettivamente con missione salvezza e sogno Europa - contro al Franchi in gara secca, col match da dentro o fuori chiamato a stabilire l'avversaria del Napoli nel tabellone dei quarti.

Chi gioca titolare Fiorentina-Como di Coppa Italia? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: calcio d'inizio alle ore 21.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli va avanti col 4-1-4-1 e lancia dall'inizio Fortini, Harrison e Brescianini, con Nicolussi Caviglia play e Gudmundsson sempre largo a sinistra sul fronte offensivo. Kean ancora ai box: il centravanti lo fa Piccoli.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Nel Como sempre out sia Diao che Morata: Douvikas 9, alle sue spalle il trio Jesus Rodriguez-Nico Paz-Kuhn. A sinistra, in difesa, maglia per Alberto Moreno.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-COMO DI COPPA ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Fiorentina-Como, valevole per gli ottavi della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno e visibile in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ AL 90'? SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Nel caso in cui Fiorentina-Como al 90' dovesse finire in parità, niente tempi supplementari bensì direttamente rigori.

Coppa Italia
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Como crest
Como
COM
0