Formazioni Empoli-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Colombo, Caputo, Daniel Maldini, Sebastiano Esposito, Dany Mota, Caprari e Sensi Serie A Empoli vs Monza Empoli Monza

Esordio in campionato per Empoli e Monza, in campo alle 20.45: le scelte di formazione dei due nuovi allenatori D'Aversa e Nesta.