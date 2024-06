Formazioni Danimarca-Inghilterra: chi gioca titolare e le ultime su Eriksen, Hojlund, Bellingham e Kane

Inghilterra di scena contro la Danimarca: con un successo, Bellingham e compagni strapperebbero il pass per gli ottavi di Euro 2024.

L'Inghilterra ha il destino nelle proprie mani: basta una vittoria contro la Danimarca per festeggiare l'approdo tra le migliori sedici nazionali di Euro 2024.

L'1-0 rifilato alla Serbia all'esordio, firmato Bellingham, ha messo gli inglesi in una posizione di grande vantaggio, unitamente al pareggio per 1-1 tra la Slovenia e i danesi nell'altro match del Gruppo C.

L'ultimo confronto tra queste due nazionali risale alla semifinale di Euro 2020, vinta in rimonta dall'Inghilterra grazie all'autorete di Kjaer e al goal decisivo di Kane durante i tempi supplementari. Squadra di Hjulmand a segno con l'ex sampdoriano Damsgaard.