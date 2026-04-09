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Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Crystal Palace-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Dodò, Gudmundsson, Mandragora, Solomon e Mateta

Conference League
Crystal Palace vs Fiorentina
Crystal Palace
Fiorentina

Le formazioni di Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di finale della Conference League: chi gioca titolare e chi va in panchina.

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Ampiamente rialzatasi in campionato, con una salvezza che adesso appare vicina, nel giovedì europeo la Fiorentina punta a regalarsi un finale di stagione in discesa anche in Conference League.

L'andata dei quarti di finale vede i viola impegnati sul campo del Crystal Palace, in un doppio incrocio che può proiettare i viola tra le prime 4 chiamate a contendersi il trofeo continentale.

Andata a Londra alle 21, ritorno il 16 aprile al Franchi alla stessa ora: chi gioca titolare? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • FORMAZIONE UFFICIALE CRYSTAL PALACE

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner.

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  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

    Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • INDISPONIBILI FIORENTINA CONTRO IL CRYSTAL PALACE

    Brescianini (infortunato e fuori dalla lista UEFA)

    Fortini (infortunato)

    Lamptey (infortunato)

    Parisi (infortunato)

    Solomon (infortunato)

  • DOVE VEDERE CRYSTAL PALACE-FIORENTINA IN TV E STREAMING

    Crystal Palace-Fiorentina sarà trasmessa su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), nonché visibile in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go.


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