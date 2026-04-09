Ampiamente rialzatasi in campionato, con una salvezza che adesso appare vicina, nel giovedì europeo la Fiorentina punta a regalarsi un finale di stagione in discesa anche in Conference League.
L'andata dei quarti di finale vede i viola impegnati sul campo del Crystal Palace, in un doppio incrocio che può proiettare i viola tra le prime 4 chiamate a contendersi il trofeo continentale.
Andata a Londra alle 21, ritorno il 16 aprile al Franchi alla stessa ora: chi gioca titolare? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.