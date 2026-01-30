Probabili formazioni Como-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Baturina, Morata, Raspadori e Lookman

La fase offensiva della Dea sarà composta nuovamente da De Ketelaere, Scamacca e Raspadori, con Krstovic pronto a subentrare nuovamente dalla panchina dopo la prestazione sottotono in Champions League. In difesa Djimsiti e Ahanor avanti nel ballottaggio con Hien e Kolasinac.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino