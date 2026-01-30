Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Como Baturina RodriguezGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Como-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Baturina, Morata, Raspadori e Lookman

La sfida del Sinigaglia tra Como e Atalanta mette in palio punti importantissimi in ottica qualificazione alle prossime coppe europee: le scelte di formazione di Fabregas e Palladino.

Pubblicità

Per l’Atalanta non ci sono scorciatoie: la trasferta sulle rive del lago contro il Como dirà quali sono le ambizioni del club bergamasco per questa stagione.

Una sconfitta significherebbe staccarsi definitivamente dal gruppone di testa e compromettere il buon lavoro avviato dall’arrivo di Raffaele Palladino.

I nerazzurri, però, dovranno fare i conti con una delle squadre più in forma della Serie A: il Como di Cesc Fabregas, reduce da tre importanti successi contro Lazio e Torino in campionato e Fiorentina in Coppa Italia.


Di seguito tutto sulle scelte di formazione di Cesc Fabregas e Raffaele Palladino per il match del Sinigaglia.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Restano da valutare le condizioni di Douvikas, uscito in Coppa Italia per un problema alla caviglia. Al suo posto potrebbe partire dal 1’ Morata, reduce dallo sblocco in settimana contro la Fiorentina. Confermata la presenza di Baturina, che ha finalmente trovato confidenza con la Serie A, così come Nico Paz e Rodriguez.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    La fase offensiva della Dea sarà composta nuovamente da De Ketelaere, Scamacca e Raspadori, con Krstovic pronto a subentrare nuovamente dalla panchina dopo la prestazione sottotono in Champions League. In difesa Djimsiti e Ahanor avanti nel ballottaggio con Hien e Kolasinac.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    • Diao 
    • Douvikas 
    • Goldaniga 

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    • Bakker 
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0