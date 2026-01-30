Probabili formazioni Como-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Baturina, Morata, Raspadori e Lookman

Per l’Atalanta non ci sono scorciatoie: la trasferta sulle rive del lago contro il Como dirà quali sono le ambizioni del club bergamasco per questa stagione.
Una sconfitta significherebbe staccarsi definitivamente dal gruppone di testa e compromettere il buon lavoro avviato dall’arrivo di Raffaele Palladino.
I nerazzurri, però, dovranno fare i conti con una delle squadre più in forma della Serie A: il Como di Cesc Fabregas, reduce da tre importanti successi contro Lazio e Torino in campionato e Fiorentina in Coppa Italia.
Di seguito tutto sulle scelte di formazione di Cesc Fabregas e Raffaele Palladino per il match del Sinigaglia.