Nel ricordo di Gigi Riva il Cagliari sfida alla Unipol Domus il Torino: gara emozionante per i rossoblù dopo la scomparsa della leggenda.

Cagliari-Torino alla Unipol Domus. Non una partita come le altre, considerando la recentissima scomparsa di Gigi Riva. Il primo match del 22esimo turno sarà nel ricordo del fuoriclasse di Leggiuno, con diverse iniziative previste a Cagliari prima e durante l'incontro.

Torino di Juric a Cagliari a caccia di punti europei, mentre il Cagliari proverà ad essere spinto dai propri tifosi ad una vittoria importante non solo per la classifica e la salvezza, ma soprattutto per poterla dedicare a Riva a pochi giorni dalla sua scomparsa.

Il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale, senza sponsor e con il numero 11 a ricordo di Riva, mentre i vari settori della Unipol Domus hanno preparato una coreografia top secret per il proprio fuoriclasse numero uno.

Ma dal punto di vista delle formazioni, chi scenderà in campo dal primo minuto in Cagliari-Torino?