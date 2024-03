Formazioni Cagliari-Salernitana, Sassuolo-Frosinone e Genoa-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Tchaouna, Bajrami, Cheddira, Malinkovskyi e Mota

Non solo Bologna-Inter nel sabato di Serie A: si assegnano punti pesanti anche in chiave salvezza: le ultime dai campi e le probabili formazioni.

Pronti via e il sabato di Serie A, dopo il pareggio dì venerdì sera tra Napoli e Torino, si aprirà con due sfide salvezza molto tese. Alle 15 sono in programma Sassuolo-Frosinone e Cagliari-Salernitana, in contemporanea, sfide in cui i protagonisti si giocano moltissimo: nella zona delicata, ben sei squadre sono racchiuse in soli 2 punti.

Alle 18 luci al Dall'Ara per il big-match di giornata Bologna-Inter, mentre il posticipo della sera sarà quello tra Genoa e Monza, dove si affronteranno due formazioni che stanno bene e in salute.

Andiamo dunque a vedere chi gioca titolare sui campi di Serie A: di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Salernitana, Sassuolo-Frosinone e Genoa-Monza.