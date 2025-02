Formazioni Cagliari-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Piccoli, Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz e Kolo Muani

La Juventus a Cagliari per "dimenticare" l'eliminazione in Champions League: le scelte dei due allenatori tra dubbi e certezze.

A chiudere la domenica di Serie A il match tra Cagliari e Juventus, in programma all'Unipol Domus alle 20:45.

Da una parte la Juventus ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno in ottica quarto posto ma anche reagire alla sconfitta di pochi giorni fa in Champions contro il PSV.

Il Cagliari invece, reduce da quattro punti nelle ultime due gare tra Parma e Atalanta, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito le ultime sulle due formazioni e le scelte di Thiago Motta e Davide Nicola per la sfida di questa sera.