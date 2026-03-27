Formazioni Bosnia-Italia: chi gioca titolare la finale dei Playoff Mondiali e le ultime su Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni, Politano e Palestra

Un martedì da dentro o fuori.
L'Italia ripone 12 anni di amarezze e desideri di riscatto nella finale dei Playoff contro la Bosnia, in programma alle 20:45 a Zenica, dove gli azzurri conosceranno il proprio destino iridato: ritorno sulla scena oppure ennesima delusione?
Per volare in Canada, Messico e Stati Uniti servirà non sbagliare, coi supplementari ed eventualmente i rigori appendice da non escludere rispetto ai 90' da affrontare al cospetto di Dzeko e soci.
Chi gioca titolare Bosnia-Italia? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni della finale dei Playoff Mondiali.