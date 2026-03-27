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Pio Esposito ItalyGetty
Claudio D'Amato

Formazioni Bosnia-Italia: chi gioca titolare la finale dei Playoff Mondiali e le ultime su Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni, Politano e Palestra

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Chi gioca Bosnia-Italia e chi va in panchina: le ultime sulle formazioni della finale dei Playoff, che vale la qualificazione ai Mondiali.

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Un martedì da dentro o fuori.

L'Italia ripone 12 anni di amarezze e desideri di riscatto nella finale dei Playoff contro la Bosnia, in programma alle 20:45 a Zenica, dove gli azzurri conosceranno il proprio destino iridato: ritorno sulla scena oppure ennesima delusione?

Per volare in Canada, Messico e Stati Uniti servirà non sbagliare, coi supplementari ed eventualmente i rigori appendice da non escludere rispetto ai 90' da affrontare al cospetto di Dzeko e soci.

Chi gioca titolare Bosnia-Italia? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni della finale dei Playoff Mondiali.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOSNIA

    Diverse le conoscenze del nostro calcio nell'11 della Bosnia: si va dall'eterno Edin Dzeko, a gennaio passato dalla Fiorentina allo Schalke 04 a Muharemovic del Sassuolo e all'atalantino Kolasinac fino a Tahirovic, ex Roma oggi al Brondby.

    BOSNIA (3-5-2): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez.


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  • PROBABILE FORMAZIONE ITALIA

    Gattuso dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha sconfitto l'Irlanda del Nord, anche se in attacco la prova incolore di Retegui a Bergamo fa guadagnare punti a Pio Esposito, entrato col piglio giusto proprio al compagno di reparto.

    Per il resto si va verso lo stesso schieramento di giovedì, col trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma, con Politano e Dimarco a tutta fascia e con Locatelli in regia fiancheggiato da Barella e Tonali. Davanti, detto del dubbio Retegui-Esposito, la certezza si chiama Moise Kean.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

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  • DOVE VEDERE BOSNIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e visibile in streaming su RaiPlay.


  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI ITALIA CONTRO LA BOSNIA

    Scamacca (infortunato)


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