Formazioni Bosnia-Italia: chi gioca titolare la finale dei Playoff Mondiali e le ultime su Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni, Politano e Palestra

Gattuso dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha sconfitto l'Irlanda del Nord, anche se in attacco la prova incolore di Retegui a Bergamo fa guadagnare punti a Pio Esposito, entrato col piglio giusto proprio al compagno di reparto.

Per il resto si va verso lo stesso schieramento di giovedì, col trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma, con Politano e Dimarco a tutta fascia e con Locatelli in regia fiancheggiato da Barella e Tonali. Davanti, detto del dubbio Retegui-Esposito, la certezza si chiama Moise Kean.





ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.