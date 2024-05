Formazioni Borussia Dortmund-PSG: chi gioca titolare e le ultime su Barcola, Mbappé, Sabitzer e Fullkrug

Prima semifinale tra Borussia Dortmund e PSG dopo lo spettacolo tra Bayern Monaco e Real Madrid: è grande occasione di Mbappé.

Dopo lo spettacolo di Bayern Monaco-Real Madrid è arrivato il momento della seconda semifinale d'andata. In Germania si gioca Borussia Dortmund-PSG, sorpresa che potrà portare una delle due alla tanto ambita finalissima di Wembley.

Eliminate Atletico Madrid e Barcellona, Borussia Dortmund e PSG sono in corsa per vincere la Champions: la seconda per i tedeschi, eventualmente, la prima che i francesi inseguono oramai da un decennio, dall'arrivo di Al-Khelaifi e il fondo arabo.

Il Borussia Dortmund non gioca una finale dal Derby perso contro il Bayern Monaco nel 2013, mentre il PSG ha giocato e perso la sua unica finale di Champions League proprio contro i bavaresi nel 2020, in piena era covid. Le due squadre si affrontano nuovamente dopo la fase a gironi, dal gruppo del Milan.