Formazioni Borussia Dortmund-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Luis Henrique e Lautaro Martinez

Dortmund spartiacque europeo dell'Inter.
I nerazzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League nella tana del Borussia, dovendo sperare di fare bottino pieno e nei contemporanei passi falsi altrui.
I 3 ko consecutivi rimediati nelle ultime uscite continentali rischiano di vanificare l'avvio super della squadra di Chivu nella fase campionato, costringendo ora Lautaro & co. agli straordinari. Che, però, potrebbero non bastare e 'condannarli' ai Playoff.
Chi gioca titolare Borussia Dortmund-Inter? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.