Marcus Thuram Pio Esposito Inter PisaGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni Borussia Dortmund-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Luis Henrique e Lautaro Martinez

L'Inter fa visita al Borussia Dortmund nell'ultima giornata della fase campionato della Champions League: le formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

Dortmund spartiacque europeo dell'Inter.

I nerazzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League nella tana del Borussia, dovendo sperare di fare bottino pieno e nei contemporanei passi falsi altrui.

I 3 ko consecutivi rimediati nelle ultime uscite continentali rischiano di vanificare l'avvio super della squadra di Chivu nella fase campionato, costringendo ora Lautaro & co. agli straordinari. Che, però, potrebbero non bastare e 'condannarli' ai Playoff.

Chi gioca titolare Borussia Dortmund-Inter? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND

    BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    La prova da dimenticare - con sostituzione al 34' - di Luis Henrique col Pisa gli dovrebbe costare il posto a Dortmund: sulla fascia destra dentro Diouf o Carlos Augusto. Thuram più di Pio Esposito per far coppia con Lautaro, Zielinski in regia, ai suoi lati Barella ed uno degli ex Mkhitaryan (l'altro è Akanji, titolare in difesa).

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

  • DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Borussia Dortmund-Inter di Champions sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (252) e in streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.

  • COSA SERVE ALL'INTER PER ANDARE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE?

    L'Inter per sperare di approdare agli ottavi di Champions League senza passare per gli spareggi deve battere il Borussia Dortmund e sperare almeno che: il Liverpool perda col Qarabag e che Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, Manchester City, Sporting e Tottenham non vincano.

