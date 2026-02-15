Probabili formazioni Borussia Dortmund-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, De Ketelaere, Raspadori, Scamacca e Adeyemi

Riparte la Champions League e iniziano le gare ad eliminazione diretta; in campo tra il martedì e il mercoledì 16 squadre che si giocheranno l'accesso agli ottavi.

Tra queste anche l'Atalanta che si è qualificata al quindicesimo posto nella prima fase. La squadra di Raffaele Palladino sfiderà il Borussia Dortmund con la prima gara che si disputerà in casa dei tedeschi. Quest'ultimi sono arrivati appena dietro i nerazzurri, occupando la diciassettesima posizione.

L'Atalanta arriva da una bella vittoria contro la Lazio e in generale da un momento positivo in campionato. Non va peggio il Dortmund di Niko Kovac che in Bundesliga ha vinto le ultime sei gare.