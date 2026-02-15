Goal.com
Scamacca AtalantaGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, De Ketelaere, Raspadori, Scamacca e Adeyemi

L'andata dei playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta: le scelte dei due allenatori per la gara europea.

Riparte la Champions League e iniziano le gare ad eliminazione diretta; in campo tra il martedì e il mercoledì 16 squadre che si giocheranno l'accesso agli ottavi.

Tra queste anche l'Atalanta che si è qualificata al quindicesimo posto nella prima fase. La squadra di Raffaele Palladino sfiderà il Borussia Dortmund con la prima gara che si disputerà in casa dei tedeschi. Quest'ultimi sono arrivati appena dietro i nerazzurri, occupando la diciassettesima posizione. 

L'Atalanta arriva da una bella vittoria contro la Lazio e in generale da un momento positivo in campionato. Non va peggio il Dortmund di Niko Kovac che in Bundesliga ha vinto le ultime sei gare. 

  • PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND

    Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino va verso le conferme rispetto alla trasferta con la Lazio. Zappacosta e Bernasconi sugli esterni con la coppia Ederson-De Roon in mezzo. Davanti non ci sarà Raspadori per infortunio, Samardzic e Zalewski sulla trequarti con Scamacca favorito per tornare dal primo minuto al centro dell'attacco. 

    Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca.

  • INDISPONIBILI BORUSSIA DORTMUND

    Infortunati

    • Emre Can
    • Mane

    Squalificati 

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    Infortunati

    • De Ketelaere
    • Raspadori

    Squalificati

    • Nessuno
