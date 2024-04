Formazioni Bologna-Udinese, Atalanta-Empoli e Fiorentina-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Miranchuk, Scamacca e Beltran

Domenica importante per l'Europa in Serie A: il Bologna ospita l'Udinese, l'Atalanta affronta l'Empoli. Fiorentina-Sassuolo chiude la giornata.

I rossoblù ospitano l'Udinese al 'Dall'Ara', mentre i bergamaschi si preparano all'andata della semifinale di Europa League affrontando l'Empoli al 'Gewiss Stadium'.

Chiude la domenica di Serie A l'incrocio del 'Franchi' tra la 'Viola' di Italiano (anch'essa attesa da una semifinale, ma di Conference League) e Sassuolo.