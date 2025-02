Formazioni Bologna-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Dallinga, Castro, Orsolini, Ricci, Casadei, Elmas e Adams

Bologna vs Torino

Il Bologna ospita il Torino nel venticinquesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Si apre al Renato Dall’Ara, dove il Bologna ospita il Torino, il venticinquesimo turno del campionato di Serie A.

Le due squadre si affrontano infatti nell’anticipo del venerdì e lo fanno ovviamente con l’obiettivo di allungare le rispettive strisce positive. I felsinei sono imbattuti nel 2025 e nelle ultime sei uscite nel torneo hanno totalizzato due vittorie accompagnate da quattro pareggi.

Risale al 2024 anche l’ultima sconfitta in campionato dei granata, che da fine dicembre in poi hanno inanellato qualcosa come sei pareggi, intervallati dalla vittoria col Cagliari.

Il Bologna (38 punti in 23 partite) ha dunque bisogno di fare risultato pieno per riavvicinarsi alle zone nobili di classifica, mentre il Torino (28 punti in 24 partite) con un successo potrebbe approdare nella ‘parte sinistra’

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Bologna-Torino.