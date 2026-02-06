Probabili formazioni Bologna-Parma, chi gioca titolare: le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Oristanio, Strefezza e Pellegrino

Derby a pranzo tra Bologna e Parma che si affrontano domenica 8 febbraio alle ore 12.30 per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Entrambe le squadre non stanno attraversando un grande momento di forma. I rossoblù infatti sono reduci dal pesante 0-3 casalingo contro il Milan e hanno vinto solo una delle ultime undici partite di campionato.

Una vittoria nelle ultime sette anche per i ducali che hanno perso le ultime due partite incassando ben otto goal.

Ma chi gioca titolare Bologna-Parma? Le ultime sulle formazioni di Italiano e Cuesta per il derby.