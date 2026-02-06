Goal.com
Federico Bernardeschi BolognaGetty Images
Lelio Donato

Probabili formazioni Bologna-Parma, chi gioca titolare: le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Oristanio, Strefezza e Pellegrino

Derby all'ora di pranzo al 'Dall'Ara' dove il Bologna cerca punti contro il Parma per rilanciarsi in campionato: le ultime sulle formazioni di Italiano e Cuesta.

Derby a pranzo tra Bologna e Parma che si affrontano domenica 8 febbraio alle ore 12.30 per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Entrambe le squadre non stanno attraversando un grande momento di forma. I rossoblù infatti sono reduci dal pesante 0-3 casalingo contro il Milan e hanno vinto solo una delle ultime undici partite di campionato.

Una vittoria nelle ultime sette anche per i ducali che hanno perso le ultime due partite incassando ben otto goal.

Ma chi gioca titolare Bologna-Parma? Le ultime sulle formazioni di Italiano e Cuesta per il derby.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Lucumi è rientrato in gruppo e potrebbe strappare la maglia a Casale, in porta Skorupski favorito su Ravaglia. Tanti dubbi in attacco dove Bernardeschi spera nel sorpasso su Orsolini.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Strefezza insidia Oristanio alle spalle dell'intoccabile Pellegrino, regia ancora affidata a Nicolussi Caviglia. Circati e Troilo guidano la difesa davanti a Corvi.

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • De Silvestri

  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Almqvist
    • Frigan
    • Ndiaye
    • Suzuki
    • Valenti
0